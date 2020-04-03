3 Апр 2020 2020-04-07T04:27:29+03:00

Продление полного режима самоизоляции и перекрытие проезда к туристическим объектам 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим продление полного режима самоизоляции. Выясним, почему перекрывают проезд к туристическим объектам во Владивостоке, а также поговорим о работе общественного транспорта в городе во время эпидемии коронавируса.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.