Как стать волонтером во время самоизоляции, и почему сокращаются рейсы на Дальний восток?
Эфир 6 апреля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Как стать волонтером во время самоизоляции, и почему сокращаются рейсы на Дальний восток?
Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о том, как стать волонтером на период действия режима полной самоизоляции, что входят в круг обязанностей волонтера и какие у них есть преимущества. Побеседуем также о том, почему сокращают количество поездов и авиарейсов на Дальний Восток.
Также узнаем советы врача-дерматолога о профилактике во время самоизоляции и выясним, какую помощь от неравнодушных граждан получил зоопарк "Садгород" для спасения своих питомцев.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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