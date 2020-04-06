6 Апр 2020 2020-04-07T04:36:53+03:00

Как стать волонтером во время самоизоляции, и почему сокращаются рейсы на Дальний восток? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о том, как стать волонтером на период действия режима полной самоизоляции, что входят в круг обязанностей волонтера и какие у них есть преимущества. Побеседуем также о том, почему сокращают количество поездов и авиарейсов на Дальний Восток.

Также узнаем советы врача-дерматолога о профилактике во время самоизоляции и выясним, какую помощь от неравнодушных граждан получил зоопарк "Садгород" для спасения своих питомцев.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.