2020-04-14T03:37:22+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Все о расширенном комплексе мер поддержки экономики в Приморском крае

Все о расширенном комплексе мер поддержки экономики и почему на границе с КНР растут пробки?Все о расширенном комплексе мер поддержки экономики и почему на границе с КНР растут пробки?

Эфир 13 апреля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Все о расширенном комплексе мер поддержки экономики в Приморском крае

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Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем, как работают краевые депутаты в режиме самоизоляции, и какие меры поддержки населения и экономики Приморья были приняты на прошедшем заседании.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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