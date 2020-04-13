13 Апр 2020 2020-04-14T03:37:22+03:00

Все о расширенном комплексе мер поддержки экономики и почему на границе с КНР растут пробки?

Все о расширенном комплексе мер поддержки экономики в Приморском крае 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем, как работают краевые депутаты в режиме самоизоляции, и какие меры поддержки населения и экономики Приморья были приняты на прошедшем заседании.

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