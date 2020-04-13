Зарплата от бывшего мэра, пробки на границе с Китаем и ложное обвинение в распространении коронавируса
Эфир 13 апреля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Зарплата от бывшего мэра, пробки на границе с Китаем и ложное обвинение в распространении коронавируса
Побеседуем также о том, какую зарплату предлагает жителям Владивостока бывший мэр города Виталий Веркеенко за работу в Японии. Узнаем, почему на границе с Китаем растут пробки и почему жительницу Приморья обвинили в распространении коронавируса.
Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.
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