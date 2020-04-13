13 Апр 2020 2020-04-14T03:37:35+03:00

Зарплата от бывшего мэра, пробки на границе с Китаем и ложное обвинение в распространении коронавируса

Зарплата от бывшего мэра, пробки на границе с Китаем и ложное обвинение в распространении коронавируса 00:00 00:00

Побеседуем также о том, какую зарплату предлагает жителям Владивостока бывший мэр города Виталий Веркеенко за работу в Японии. Узнаем, почему на границе с Китаем растут пробки и почему жительницу Приморья обвинили в распространении коронавируса.

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