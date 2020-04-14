14 Апр 2020 2020-04-14T03:55:16+03:00

Тайцы помогают голодающим россиянам, в крае вводят "кредитные каникулы", и голосование за ТОП-5 достопримечательностей Владивостока

Тайцы помогают голодающим россиянам, в крае вводят "кредитные каникулы", и голосование за ТОП-5 достопримечательностей Владивостока 00:00 00:00

Сегодня узнаем последние новости о распространении коронавируса в Приморье, выясним, кто пришел на помощь голодающим россиянам в Таиланде. Побеседуем о "кредитных каникулах" и о голосовании за лучшую пятерку интересных достопримечательностей Владивостока.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.