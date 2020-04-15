15 Апр 2020 2020-04-16T04:34:22+03:00

Как сделать Пасху безопасной, нужно ли ограничивать движение на улицах и как научить ребенка питаться правильно?

Как сделать Пасху безопасной, и нужно ли ограничивать движение на улицах Владивостока? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим, как храмы и монастыри Владивостока готовятся к Пасхе, узнаем мнение самих жителей города об ограничении движения и побеседуем о возврате школ к обычному формату обучения.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.