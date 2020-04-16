16 Апр 2020 2020-04-16T09:28:53+03:00

Приморцев стали штрафовать за нарушение самоизоляции, а в крае отменяют электрички из-за коронавируса 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольскач правда" беседуем о новых последствиях пандемии коронавируса. В Приморье отменяются пригородные электрички, Русский остров закрывают на карантин, а жителей края начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

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