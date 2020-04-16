16 Апр 2020 2020-04-16T04:43:16+03:00

Как получить пенсию не выходя из дома и что нужно сделать, чтобы получить подработку

Как получить пенсию не выходя из дома и что нужно сделать, чтобы получить подработку 00:00 00:00

В свете этих событий побеседуем, как в таких условиях пенсионеры смогут получить положенные им выплаты не выходя из дома. На связь со студией выйдет Ирина Владимировна Никитина, начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Приморскому краю, которая расскажет, как это можно сделать без лишнего риска.

Побеседуем также и о возможности для безработных получить официальную подработку, чтобы не остаться без средств к существованию в сложное для всей страны время.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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