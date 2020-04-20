20 Апр 2020 2020-04-20T03:27:40+03:00

Как Владивосток встретил Пасху, кто устроил хоровод во время нелегальных гонок, и как прошла эвакуация россиян из Японии и Таиланда 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о том, какие храмы были закрыты для прихожан и работали в режиме онлайн во время праздника Пасхи, а какие, нарушая предписания, тайком принимали прихожан. Выясним также, почему во время нелегальных гонок полицейский автомобиль оказался в плену у хоровода, и как жители города конфликтуют с полицией из-за Русского острова.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.