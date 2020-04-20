20 Апр 2020 2020-04-20T04:00:23+03:00

Ефим Звеняцкий о работе в режиме самоизоляции, поддержке артистов и изменениях в законах Приморья.

Ефим Звеняцкий: не смотрю спектакли онлайн, я хочу видеть на сцене людей и служу для этого 00:00 00:00

Культурная жизнь Приморского края сейчас переживает не самые лучшие времена. Кто-то дает театры и спектакли в режиме онлайн, другие же временно приостанавливают свою деятельность. О том, как артисты театра им. Горького переживают карантин, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" Ефим Самуилович Звеняцкий.

Ефим Самуилович также рассказал, почему он не смотрит спектакли онлайн, как ему удается в непростой ситуации не забывать о юморе и рассказал о своем мнении по поводу поправок в Конституцию.

Кстати, уже завтра состоится очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Ефим Самуилович также рассказал, какие вопросы будет обсуждать краевой парламент и что сейчас самое важное на повестке.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.