21 Апр 2020 2020-04-21T11:00:05+03:00

Похищение в центре Владивостока, дополнительный больничный для пожилых и выход из больницы больного коронавирусом 00:00 00:00

Сегодня в прямом эфире радио "Комсомольская правда" выясним, почему мужчина с коронавирусом вышел из больницы на прогулку и узнаем, кому положены дополнительные больничные. Побеседуем также о похищении в центре Владивостока и неудавшегося вора, который не смог продать авто из-за болота.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.