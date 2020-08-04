4 Авг. 2020 2020-08-05T07:24:39+03:00

Константин Шестаков о поддержке туристической отрасли Приморья во время пандемии коронавируса

Константин Шестаков о поддержке туристической отрасли Приморья во время пандемии коронавируса 00:00 00:00

В студии радио "Комсомольская правда" Константин Шестаков, заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества. Вместе с ним беседуем о туристическом сезоне, поддержке отрасли во время пандемии коронавируса и развитии самой индустрии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794445" frameborder="0"></iframe> Константин Шестаков о поддержке туристической отрасли Приморья во время пандемии коронавируса.

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