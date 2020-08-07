7 Авг. 2020 2020-08-07T06:41:31+03:00

Генеральный директор корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ» Александр Ходнев о темпах строительства во Владивостоке и ближайших планах Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Генеральный директор корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ» Александр Ходнев о темпах строительства во Владивостоке и ближайших планах 00:00 00:00

За последние годы облик нашего города заметно изменился. Достаточно сказать, что в разных микрорайонах Владивостока сегодня можно видеть работающие краны и стройплощадки, на которых возводятся новые объекты. О темпах строительства, вводе в эксплуатацию и ближайших планах накануне Дня строителя поговорим с нашим гостем, генеральным директором корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ» Александром Ходневым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794851" frameborder="0"></iframe> Генеральный директор корпорации «СИБИНЖИНИРИНГ» Александр Ходнев о темпах строительства во Владивостоке и ближайших планах.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.