7 Авг. 2020 2020-08-07T06:51:33+03:00

Как при помощи общественной инициативы жителей изменить облик города к лучшему? 00:00 00:00

ТОС Патрокл – Сочинская можно приводить в пример многим жителям нашего города, да и всех остальных городов тоже. Инициативной группой жителей даже создан сайт, на котором можно увидеть проекты и мероприятия. У нас в гостях Виталий Гречанюк, председатель ТОС Патрокл – Сочинская. Вместе с ним поговорим о том, чем именно занимаются участники территориального общественного самоуправления, сложно ли продвигать свои инициативы и где искать поддержки для их воплощения в реальность.

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