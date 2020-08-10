Все о фестивале гребешка и ресторанном бизнесе в эпоху коронавируса
Эфир 10 августа в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Все о фестивале гребешка и ресторанном бизнесе в эпоху коронавируса
Владивосток стал столицей третьего гастрономического фестиваля «На гребне». В этом году мероприятие, которое обычно проходит в июле из-за эпидемии перенесли на август. Фестиваль, посвященный одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов приморскому гребешку, продлится до 15 августа. О фестивале, гребешках и ресторанном бизнесе сегодня и поговорим. с нашими гостями. В студии Мария Иноземцева, директор паназиатского ресторана Zuma и Егор Анисимов, бренд-шеф ресторана.
Все о фестивале гребешка и ресторанном бизнесе в эпоху коронавируса.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.