10 Авг. 2020 2020-08-10T05:07:59+03:00

Все о фестивале гребешка и ресторанном бизнесе в эпоху коронавируса

Все о фестивале гребешка и ресторанном бизнесе в эпоху коронавируса 00:00 00:00

Владивосток стал столицей третьего гастрономического фестиваля «На гребне». В этом году мероприятие, которое обычно проходит в июле из-за эпидемии перенесли на август. Фестиваль, посвященный одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов приморскому гребешку, продлится до 15 августа. О фестивале, гребешках и ресторанном бизнесе сегодня и поговорим. с нашими гостями. В студии Мария Иноземцева, директор паназиатского ресторана Zuma и Егор Анисимов, бренд-шеф ресторана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/795281" frameborder="0"></iframe> Все о фестивале гребешка и ресторанном бизнесе в эпоху коронавируса.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.