2020-08-12T12:03:16+03:00
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Илья КУЗНЕЦОВПолина СТЕПАНЕНКО

Как в Приморском крае работает проект "Наставник", помогающий детям найти путь в спорт

Как в Приморском крае работает проект "Наставник", помогающий детям найти путь в спортКак в Приморском крае работает проект "Наставник", помогающий детям найти путь в спорт

Эфир 12 августа в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как в Приморском крае работает проект "Наставник", помогающий детям найти путь в спорт

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Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Как в Приморском крае работает проект "Наставник", помогающий детям найти путь в спорт.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скачать передачу [mp3, 34.7 МБ]
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