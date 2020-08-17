17 Авг. 2020 2020-08-18T11:32:49+03:00

Экстрасенс и ведун Демид Воронцов о коронавирусе, энергетике Владивостока и эзотерических семинарах

Экстрасенс и ведун Демид Воронцов о коронавирусе, энергетике Владивостока и эзотерических семинарах 00:00 00:00

Сегодня у нас в гостях знаменитый российский экстрасенс Демид Воронцов – один из самых сильных ясновидящих в стране. Демид Воронцов – парапсихолог, экстрасенс, постоянный эксперт и приглашенный гость популярных телевизионных шоу: «Пусть говорят», «Прямой эфир с Андреем Малаховым», «Другой мир» и «Охотники за привидениями». Единственный экстрасенс, который официально сотрудничает со следственным комитетом РФ.

Демид является лауреатом Государственной премии «За преданность профессии» от Академии психологии Правительства Москвы и спикером конгресса «Стратегия развития народной медицины в России» от Академии психологии Правительства Москвы. Кстати, записаться на прием к ДЕмиду Воронцову можно по телефону 251-80-31

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/796685" frameborder="0"></iframe> Экстрасенс и ведун Демид Воронцов о коронавирусе, энергетике Владивостока и эзотерических семинарах.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.