2020-08-18T11:32:49+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВ

Как изменилась работа фонда «Наш район» за время самоизоляции?

Как изменилась работа фонда «Наш район» за время самоизоляции?Как изменилась работа фонда «Наш район» за время самоизоляции?

Эфир 18 августа в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как изменилась работа фонда «Наш район» за время самоизоляции?

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Ситуация с коронавирусом научила многих жить по-новому. Фонд социально-общественного развития «Наш район» - не исключение. Как изменилась работа фонда во время самоизоляции и какой основной работой сейчас занимаются активисты фонда, узнаем у наших гостей - активистов фонда Екатерины Тишковой и Лидии Будановой.

Как изменилась работа фонда «Наш район» за время самоизоляции?.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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