20 Авг. 2020 2020-08-20T08:18:49+03:00

Фотограф Антон Блохин об автопробеге "Комсомольской правды" и сложностях при создании идеального фотоснимка 00:00 00:00

Уже совсем скоро, 24 августа команда «Комсомольской Правды» отправится в Автопробег «Пляжный тест-драйв». Вместе с блогерами, фотографами и видеооператорами мы исследуем самые красивые пляжи Находки и Хасанского района. Каждое утро с 24 по 28 августа мы будем делать прямые включения с места событий на радио «Комсомольская Правда». Каждый день будут выходить путевые заметки на сайте DV.KP.RU и в социальных сетях.

И сегодня мы хотим вас познакомить с одним из участников нашей команды - фотографом Антоном Блохиным. С ним побеседуем о том, как создать идеальный фотоснимок и как найти общий язык с заказчиками.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.