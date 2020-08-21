2020-08-21T08:43:01+03:00
Точки на карте
Алексей САМУСЬКОВПолина СТЕПАНЕНКОЮлия АХРИМОВАСалават ГАЛИЕВ

Во Владивостоке открывают скверы после масштабной реконструкции

Во Владивостоке открывают скверы после масштабной реконструкцииВо Владивостоке открывают скверы после масштабной реконструкции

Эфир 21 августа в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Во Владивостоке открывают скверы после масштабной реконструкции

00:00
00:00

Во Владивостоке открывают скверы после масштабной реконструкции.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скачать передачу [mp3, 21.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Фирменный поезд «Океан» вновь курсирует между Владивостоком и Хабаровском
Школы Приморья: обеды младшеклассников будут оплачиваться из федерального бюджета
Кустарник вместо металла. Мэр Владивостока пообещал делать барьеры на дорогах из растений
Героиновый бизнес жителя Находки прикрыла транспортная полиция
В Приморье скорая, мчавшаяся на вызов, попала в ДТП: спасал больного судебный пристав
Похоже, неместный. Заплутавшего во Владивостоке дальнобойщика пришлось спасать с помощью тяжелой техники
Полоса заблокирована. Эвакуатор и грузовик врезались на объездной трассе Владивостока
Трехмесячная девочка умерла в Уссурийске из-за того, что мать отказалась положить ее в больницу
Во Владивостоке подвели итоги третьего фестиваля дальневосточных гребешков «На Гребне!»
Теперь в Сбербанк Онлайн можно купить полис ОСАГО
86 приморцев пополнили список заболевших COVID-19 за сутки
В Приморье по другому будут проводить экспертизу социальных объектов, пострадавших от ЧС
Кто потерял? Гидроцикл, лежащий посреди дороги во Владивостоке, удивил горожан
Качество дошкольного образования в Приморье самое низкое в стране
Самая крутая дорога Владивостока оказалась перекрыта из-за фуры
Упавший шлагбаум повредил Mercedes жительницы Владивостока