25 Авг. 2020 2020-08-31T05:02:06+03:00

Демид Воронцов о том, как надо начинать свой день, о работе со следствием и о будущем России

Демид Воронцов о том, как надо начинать свой день, о работе со следствием и о будущем России 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/798233" frameborder="0"></iframe> Демид Воронцов о том, как надо начинать свой день, о работе со следствием и о будущем России.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.