2020-08-31T07:25:58+03:00
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Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Депутат думы Владивостока Сергей Бочин о том, как идет ремонт спортивных сооружений города

Депутат думы Владивостока Сергей Бочин о том, как идет ремонт спортивных сооружений городаДепутат думы Владивостока Сергей Бочин о том, как идет ремонт спортивных сооружений города

Эфир 26 августа в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Депутат думы Владивостока Сергей Бочин о том, как идет ремонт спортивных сооружений города

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Депутат думы Владивостока Сергей Бочин о том, как идет ремонт спортивных сооружений города.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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