2020-09-10T06:59:06+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Какой будет погода на предстоящие выходные, и какие нововведения ждут автомобилистов уже этой осенью?

Какой будет погода на предстоящие выходные, и какие нововведения ждут автомобилистов уже этой осенью?Какой будет погода на предстоящие выходные, и какие нововведения ждут автомобилистов уже этой осенью?

Эфир 27 августа в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Какой будет погода на предстоящие выходные, и какие нововведения ждут автомобилистов уже этой осенью?

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Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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