28 Авг. 2020 2020-08-31T07:11:01+03:00

Максим Кустов, директор T&M Coffee о том, как создать идеальное заведение общепита

Максим Кустов, директор T&M Coffee о том, как создать идеальное заведение общепита 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/798922" frameborder="0"></iframe> Максим Кустов, директор T&M Coffee о том, как создать идеальное заведение общепита.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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