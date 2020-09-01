Самые яркие моменты автопробега «Пляжный тест-драйв» по мнению его участников
Эфир 1 сентября в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Самые яркие моменты автопробега «Пляжный тест-драйв» по мнению его участников
28 августа завершился автопробег «Пляжный тест-драйв», совместный проект «Комсомольской правды» и «Сумотори-авто». Команда «Комсомольской Правды» вместе с блогерами, фотографами и видеооператорами побывала на самых красивых пляжах Находки и Хасанского района. Участники пробега преодолели почти 1000 километров пути на новых автомобилях ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ от официального дилера ŠKODA в Приморском крае – «Сумотори-Авто».
Участники автопробега продолжают делиться своими впечатлениями. И сегодня у нас в студии Татьяна Карпенко, руководитель отдела маркетинга «Сумотори-авто».
Самые яркие моменты автопробега «Пляжный тест-драйв» по мнению его участников.
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