1 Сент. 2020 2020-09-01T05:24:46+03:00

Самые яркие моменты автопробега «Пляжный тест-драйв» по мнению его участников 00:00 00:00

28 августа завершился автопробег «Пляжный тест-драйв», совместный проект «Комсомольской правды» и «Сумотори-авто». Команда «Комсомольской Правды» вместе с блогерами, фотографами и видеооператорами побывала на самых красивых пляжах Находки и Хасанского района. Участники пробега преодолели почти 1000 километров пути на новых автомобилях ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ от официального дилера ŠKODA в Приморском крае – «Сумотори-Авто».

Участники автопробега продолжают делиться своими впечатлениями. И сегодня у нас в студии Татьяна Карпенко, руководитель отдела маркетинга «Сумотори-авто».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/799495" frameborder="0"></iframe> Самые яркие моменты автопробега «Пляжный тест-драйв» по мнению его участников.

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