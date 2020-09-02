2 Сент. 2020 2020-09-02T05:15:35+03:00

Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортом

Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортом 00:00 00:00

С каждым годом пауэрлифтинг набирает всё большую популярность в России. Но вокруг этого вида спорта по-прежнему ходит много мифов. Как всегда, наш разговор о спорте и о секретах успеха. Сегодня у нас в студии Руководитель Академии управления ДВФУ, член Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ, лучший молодой преподаватель ВУЗов России 2018 года Михаил Кривопал, который, помимо всего прочего, очень серьезно занимается пауэрлифтингом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/799729" frameborder="0"></iframe> Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занатия спортом.

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