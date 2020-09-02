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Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортом

Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортомМихаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортом

Эфир 2 сентября в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортом

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С каждым годом пауэрлифтинг набирает всё большую популярность в России. Но вокруг этого вида спорта по-прежнему ходит много мифов. Как всегда, наш разговор о спорте и о секретах успеха. Сегодня у нас в студии Руководитель Академии управления ДВФУ, член Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ, лучший молодой преподаватель ВУЗов России 2018 года Михаил Кривопал, который, помимо всего прочего, очень серьезно занимается пауэрлифтингом.

Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занатия спортом.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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