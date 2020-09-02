Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортом
Эфир 2 сентября в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занятия спортом
С каждым годом пауэрлифтинг набирает всё большую популярность в России. Но вокруг этого вида спорта по-прежнему ходит много мифов. Как всегда, наш разговор о спорте и о секретах успеха. Сегодня у нас в студии Руководитель Академии управления ДВФУ, член Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ, лучший молодой преподаватель ВУЗов России 2018 года Михаил Кривопал, который, помимо всего прочего, очень серьезно занимается пауэрлифтингом.
Михаил Кривопал о пауэрлифтинге, правильном распределении времени и мотивации на занатия спортом.
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