Все о нелегкой профессии тюремного психолога
Эфир 3 сентября в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Все о нелегкой профессии тюремного психолога
2 сентября свой профессиональный праздник отмечали сотрудники психологической службы уголовно-исполнительной системы. Не зря психологов называют целителями человеческой души. Ведь никому другому не приходится так часто помогать осужденным в решении проблем, связанных с их эмоциональным состоянием. Главная задача тюремного психолога – исследовать внутренний мир человека, понять его и попытаться изменить негативное поведение. Плюс к этому – определить: встал ли человек на путь исправления.
Все о нелегкой профессии тюремного психолога.
Сегодня об этом и многом другом поговорим с нашим гостем, начальником психологической службы ГУФСИН России по Приморскому краю, майор внутренней службы, Анной Сергеевной Сыч.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.