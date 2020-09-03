3 Сент. 2020 2020-09-03T09:26:08+03:00

Все о нелегкой профессии тюремного психолога 00:00 00:00

2 сентября свой профессиональный праздник отмечали сотрудники психологической службы уголовно-исполнительной системы. Не зря психологов называют целителями человеческой души. Ведь никому другому не приходится так часто помогать осужденным в решении проблем, связанных с их эмоциональным состоянием. Главная задача тюремного психолога – исследовать внутренний мир человека, понять его и попытаться изменить негативное поведение. Плюс к этому – определить: встал ли человек на путь исправления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/799911" frameborder="0"></iframe> Все о нелегкой профессии тюремного психолога.

Сегодня об этом и многом другом поговорим с нашим гостем, начальником психологической службы ГУФСИН России по Приморскому краю, майор внутренней службы, Анной Сергеевной Сыч.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.