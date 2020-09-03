3 Сент. 2020 2020-09-03T09:26:08+03:00

Итоги первой пятилетки «Корпорации развития Дальнего Востока» 00:00 00:00

В 2015 году постановлением правительства было создано АО «Корпорация развития Дальнего Востока» как управляющая компания для ТОР и СПВ. О том, что сделано Корпорацией за эти 5 лет сегодня и поговорим с нашем гостем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/799913" frameborder="0"></iframe> Итоги первой пятилетки «Корпорации развития Дальнего Востока».

В студии радио «Комсомольская правда» Сергей Николаевич Скалий, директор департамента резидентской политики АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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