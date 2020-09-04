4 Сент. 2020 2020-09-07T10:16:25+03:00

Светлана Горковенко и Ольга Чиркина о предстоящем Дне доброго мороженого 00:00 00:00

13 сентября во Владивостоке пройдет семейный праздник - День доброго мороженого. Это не просто фестиваль, это еще и отличный повод своим собственным примером показать подрастающему поколению, что заниматься благотворительностью очень просто.

О том, каким будет День доброго мороженого в 2020 году в эфире расскажут Светлана Горковенко и Ольга Чиркина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/800480" frameborder="0"></iframe> Светлана Горковенко и Ольга Чиркина о предстоящем Дне доброго мороженого.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.