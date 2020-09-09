9 Сент. 2020 2020-09-09T05:45:26+03:00

Почему йога становится все более популярной во Владивостоке?

Почему йога становится все более популярной во Владивостоке? 00:00 00:00

Выходные нужно начинать с пользой, чтобы быть бодрым и полным сил. В этом уверены организаторы проекта «Йога. Утро. Владивосток», который уже седьмой сезон объединяет активных жителей города. Проект реализуется при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока. И сегодня у нас в гостях Нина Худякова, куратор проекта «Йога.Утро».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/800863" frameborder="0"></iframe> Почему йога становится все более популярной во Владивостоке?.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.