2020-09-09T05:47:18+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВАнастасия ШКУТ

В Находке новый мэр, тайфун "Хайшен" наделал бед в крае, а электробусы Владивостока готовят к запуску

В Находке новый мэр, тайфун "Хайшен" наделал бед в крае, а электробусы Владивостока готовят к запускуВ Находке новый мэр, тайфун "Хайшен" наделал бед в крае, а электробусы Владивостока готовят к запуску

Эфир 9 сентября в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

В Находке новый мэр, тайфун "Хайшен" наделал бед в крае, а электробусы Владивостока готовят к запуску

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В Находке депутаты Думы городского округа избрали мэра, руководить городом продолжит Тимур Магинский. Регион уже вторую неделю пытается оправиться после череды мощных ударов стихии, а электробусы Владивостока обещают запустить уже в течение месяца.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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