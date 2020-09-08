8 Сент. 2020 2020-09-09T06:09:52+03:00

Почему грамотных людей становится все меньше и меньше?

Почему грамотных людей становится все меньше и меньше? 00:00 00:00

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.