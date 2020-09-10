10 Сент. 2020 2020-09-11T10:51:34+03:00

Когда в Приморье начнется вакцинация от COVID-19 и кто "заминировал" торговые центры Владивостока?

Когда в Приморье начнется вакцинация от COVID-19 и кто "заминировал" торговые центры Владивостока? 00:00 00:00

В октябре в стране начнется массовая добровольная вакцинация от новой коронавирусной инфекции граждан группы риска — врачей, учителей, социальных работников. Рассказываем, как будет организована вакцинация в Приморском крае. Во Владивостоке неизвестные лица с помощью электронной почты прислали сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре «Малый ГУМ». Что на самом деле нашли эксперты при обыске зданий?

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.