11 Сент. 2020 2020-09-11T10:51:34+03:00

Первые итоги вакцинации в Приморье, выход электробусов на маршрут и фестиваль «В_город»

Первые итоги вакцинации в Приморье, выход электробусов на маршрут и фестиваль «В_город» 00:00 00:00

В субботу, 12 сентября, во Владивостоке состоится первое мероприятие в рамках проекта «В_город». Во Владивостоке на линию выходят долгожданные электробусы, а за первые 10 дней вакцинации привито уже 90 тысяч приморцев. Об этом и другом в эфире радио «Комсомольская правда»

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.