2020-09-11T10:51:34+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВАнастасия ШКУТ

Первые итоги вакцинации в Приморье, выход электробусов на маршрут и фестиваль «В_город»

Первые итоги вакцинации в Приморье, выход электробусов на маршрут и фестиваль «В_город»Первые итоги вакцинации в Приморье, выход электробусов на маршрут и фестиваль «В_город»

Эфир 11 сентября в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Первые итоги вакцинации в Приморье, выход электробусов на маршрут и фестиваль «В_город»

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В субботу, 12 сентября, во Владивостоке состоится первое мероприятие в рамках проекта «В_город». Во Владивостоке на линию выходят долгожданные электробусы, а за первые 10 дней вакцинации привито уже 90 тысяч приморцев. Об этом и другом в эфире радио «Комсомольская правда»

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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