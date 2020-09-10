10 Сент. 2020 2020-09-11T10:51:34+03:00

Как стать моделью и не потерять при этом голову?

Как стать моделью и не потерять при этом голову? 00:00 00:00

Ежегодно во всем мире, 9 сентября отмечают Международный день красоты. С 1995 года в этот день особенно приветствуется все, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября проводятся конкурсы красоты. Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. О красоте и о том, как стать моделью сегодня и поговорим. У нас в студии Валерия Старинец, автор курса «Я-Модель», основатель Модельной школы и 14-летняя Диана Шурыгина, победительница конкурсов красоты.

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.