11 Сент. 2020 2020-09-11T10:51:34+03:00

Какой сюрприз сделают организаторы фестиваля День доброго мороженого»? 00:00 00:00

Благотворительный семейный праздник «День доброго мороженого» проведут уже в пятый раз во Владивостоке. Акция состоится 13 сентября с 12:00 до 17:00 на Спортивной набережной. Собранные средства пойдут на лечение двухлетней жительницы края. У нас в гостях Светлана Горковенко, директор фонда «Сохрани жизнь» и Сергей Мудров, автор, продюсер и куратор проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция"», тьютор школы «Учим знаем» г. Москва, композитор, поэт, певец, шоумен.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.