2020-09-11T10:51:34+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВАнастасия ШКУТ

Какой сюрприз сделают организаторы фестиваля День доброго мороженого»?

Какой сюрприз сделают организаторы фестиваля День доброго мороженого»?Какой сюрприз сделают организаторы фестиваля День доброго мороженого»?

Эфир 11 сентября в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Какой сюрприз сделают организаторы фестиваля День доброго мороженого»?

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Благотворительный семейный праздник «День доброго мороженого» проведут уже в пятый раз во Владивостоке. Акция состоится 13 сентября с 12:00 до 17:00 на Спортивной набережной. Собранные средства пойдут на лечение двухлетней жительницы края. У нас в гостях Светлана Горковенко, директор фонда «Сохрани жизнь» и Сергей Мудров, автор, продюсер и куратор проекта «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция"», тьютор школы «Учим знаем» г. Москва, композитор, поэт, певец, шоумен.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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