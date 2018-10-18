18 Окт. 00:00 2018-10-18T11:05:01+03:00

Что пообещал автомобилистам Трутнев, поборы в школах и перенос столицы во Владивосток

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.10.18 00:00 00:00

Сегодня вновь запланировано трёхчасовое утреннее вещание из приморской студии радио «Комсомольская правда»-Приморье». Ведущие обсудят вместе с известными политиками и другими собеседниками несколько актуальных тем. Среди них - отмена обязательной установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, всевозможные платежи родителей в школах и детских садах, перенос дальневосточной столицы из Хабаровска во Владивосток.

Также разыграем билеты в кино.. А в 10:05 выйдет в эфир «Народный адвокат». Тема программы - «Как избежать увольнения на работе и что делать, если начальник не разрешает уйти в отпуск». На ваши вопросы ответит адвокат Денис Крамаров.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.