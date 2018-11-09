9 Нояб. 00:00 2018-11-12T09:00:11+03:00

Чего не хватает приморцам в Москве и как выбрать правильную колбасу

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 9.11.18 00:00 00:00

Сегодня программа «Что приморцу хороШоу» продлится с 8 до 11 часов. Первой в гости придет недавняя жительница Владивостока, а теперь - политический обозреватель в Москве Нелли Булатова. Обсудим новости и порассуждаем о том, чего не хватает приморцам в российской столице, но при этом они выбирают именно её. .

Также полистаем свежий номер «Комсомолки» и поговорим о качестве мяса, рыбы в местных магазинах. На вопросы ответит заместитель начальника управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун.

А в 10:05 к нам присоединится исполнительный ди ректор туристско-рекреационного кластера «Примринг» Леонид Копылов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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