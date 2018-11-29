2018-11-29T10:14:39+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Александр Ролик — на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Александр Ролик — на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Александр Ролик — на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Эфир 29 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 29.11.18

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Сегодня на вопросы ведущих и слушателей радио «Комсомольская правда» - Приморье» согласился ответить председатель Законодательного собрания края, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Ролик. Общаться с ним начнем в 9:05, а в первом часе гостьей «Что приморцу хороШоу» будет pr-специалист Лия Хабарова.

В 10:05 - как всегда, по четвергам - в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым. Поговорим о том, чего можно ждать от судебных приставов, а также что делать, если арестовано имущество или не дают выехать за границу.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 29.11.18.

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