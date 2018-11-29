Александр Ролик — на радио «Комсомольская правда»-Приморье»
Эфир 29 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 29.11.18
Сегодня на вопросы ведущих и слушателей радио «Комсомольская правда» - Приморье» согласился ответить председатель Законодательного собрания края, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Ролик. Общаться с ним начнем в 9:05, а в первом часе гостьей «Что приморцу хороШоу» будет pr-специалист Лия Хабарова.
В 10:05 - как всегда, по четвергам - в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым. Поговорим о том, чего можно ждать от судебных приставов, а также что делать, если арестовано имущество или не дают выехать за границу.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 29.11.18.