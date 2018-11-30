2018-11-30T04:13:31+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИван ЕГОРХИН

Подводный мир Дмитрия Рудася, и нужен ли Владивостоку еще один фестиваль

Подводный мир Дмитрия Рудася, и нужен ли Владивостоку еще один фестивальПодводный мир Дмитрия Рудася, и нужен ли Владивостоку еще один фестиваль

Эфир 30 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 30.11.18

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С такими гостями, как сегодня, пятница начнётся легко и позитивно. Это диджей Олег Рошковский и видеооператор-дайвер Дмитрий Рудась. Поговорим об их увлечениях, а также обсудим новости, среди которых - возвращение на улицы Владивостока табличек «Работает эвакуатор».

»Кроме того, главный редактор «Комсомолки» во Владивостоке Александр Сырцов представит свежий номер газеты.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 30.11.18.

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