Итоги недели и «Авиапоиск» — на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

3 Дек. 00:00 2018-12-03T04:33:20+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 3.12.18 00:00 00:00

По традиции в понедельник подводим итоги прошедшей семидневки: чьими заявлениями она запомнилась, какие мероприятия прошли. В этом ведущим поможет журналист, писатель Василий Авченко.

В 9:05 гостями "Что приморцу хороШоу" будут представители поискового объединения “Авиапоиск” - братья Сергей и Олег Балкины, которые уже больше 10 лет с интересом изучают архивы времен Великой Отечественной войны, во время экспедиций находят фронтовые самолеты, устанавливают мемориальные доски и таблички.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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