2018-12-03T04:33:20+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИван ЕГОРХИН

Итоги недели и «Авиапоиск» — на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Итоги недели и «Авиапоиск» — на радио «Комсомольская правда» - Приморье».Итоги недели и «Авиапоиск» — на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Эфир 3 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 3.12.18

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По традиции в понедельник подводим итоги прошедшей семидневки: чьими заявлениями она запомнилась, какие мероприятия прошли. В этом ведущим поможет журналист, писатель Василий Авченко.

В 9:05 гостями "Что приморцу хороШоу" будут представители поискового объединения “Авиапоиск” - братья Сергей и Олег Балкины, которые уже больше 10 лет с интересом изучают архивы времен Великой Отечественной войны, во время экспедиций находят фронтовые самолеты, устанавливают мемориальные доски и таблички.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 3.12.18.

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