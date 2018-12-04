4 Дек. 00:00 2018-12-04T04:43:55+03:00

Горячий сезон Деда Мороза и что происходит с автомобильным рынком Приморья

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 04.12.18. 00:00 00:00

Сегодня первым гостем на радио «Комсомольская правда» - Приморье» будет почти настоящий Дед Мороз - опытный ведущий мероприятий Алексей Золотарский. Расскажет, что сам просил в детстве на Новый год и когда у Деда Мороза начинается горячий сезон.

Также позвоним в изумрудную резиденцию Деда Мороза в Приморье и на Почту России, куда уже поступают письма детей для главного дедушки страны.

Кроме того, в прямом эфире разыграем пригласительные билеты на финал Приморской лиги КВН 6 декабря. Узнаем, какие органные концерты пройдут в соборе Пресвятой Богородицы и что священник Даниил Маурер рассказывает про Владивосток своим американским друзьям.

В 10:05 эфир продолжит программа «Дави на газ». С директором по маркетингу группы компаний «Сумотори» Леонидом Копыловым поговорим об особенностях автомобильного рынка Приморья.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.