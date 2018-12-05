2018-12-05T09:27:55+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Зачем нужны консьержки в домах Владивостока?

Зачем нужны консьержки в домах Владивостока?Зачем нужны консьержки в домах Владивостока?

Эфир 5 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 5.12.18

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Сегодня в эфире продолжим новогоднюю тему, которую начали в понедельник с Дедом Морозом. В гости на радио «Комсомольская правда» - Приморье» в 8:05 придёт руководитель агентства интегрированных коммуникаций LMG Вероника Марнова. Её агентство является организатором фестиваля-ярмарки «Новогодние сказки» на центральной площади Владивостока, которая преобразится к 22 декабря.

А в 9:05 вместе с управляющим компании “Армада” Александром Гренковым и другими горожанами будем разбираться, нужны ли в современных многоэтажках консьержи и консьержки.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 5.12.18.

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