2018-12-06T04:27:24+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Спасение замерзающих котят и защита достоинства в соцсетях

Спасение замерзающих котят и защита достоинства в соцсетяхСпасение замерзающих котят и защита достоинства в соцсетях

Эфир 6 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 6.12.18

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Сегодня на радио «Комсомольская правда» - Приморье» - трехчасовой эфир с 8 до 11 часов. Назовем адреса елочных базаров Владивостока; поговорим о японской анимации, техпомощи на дороге и погоде на выходных 8 и 9 декабря.

Иван Егорхин выйдет в прямой эфир с Русского острова, откуда редакция «Комсомольской правды» получила тревожный сигнал о замерзающих котятах. А психолог и специалист по нарушениям пищевого поведения Елена Гаранина расскажет, как накрыть безвредный для здоровья новогодний стол.

В 10:05, как обычно по четвергам - программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым. Поговорим о защите чести и достоинства в соцсетях.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 6.12.18.

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