7 Дек. 00:00 2018-12-07T04:07:11+03:00

ТЭФИ для приморского телеканала и о чём поёт на Новый год Владимир Цветков

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 7.12.18 00:00 00:00

Пятницу на радио «Комсомольская правда» - Приморье» начнём вместе с коллегой - ведущим радио «Шансон» Владимиром Цветковым. Он только что вернулся из Санкт-Петербурга, где как автор-исполнитель песен участвовал в съемках новогоднего голубого огонька на телевидении.

В 9:05 придёт второй гость - руководитель коммерческой службы телеканала ОТВ-Прим Михаил Труфанов. Выясним, за что телеканалу дали премию ТЭФИ и как узнать рейтинг передачи на телевидении.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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