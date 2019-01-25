2019-01-25T03:54:43+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВОксана КИСЕЛЁВА

Самые опасные районы Владивостока

Самые опасные районы ВладивостокаСамые опасные районы Владивостока

Эфир 25 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Самые опасные районы Владивостока: аудиозапись эфира 25.01.2019

00:00
00:00

На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня отметим День студента: в том числе, узнаем, где нынешние студенты прячут шпаргалки и на что им хватает стипендии.

В 9:05 в эфир выйдет программа «У нас на районе»: выясним, какие улицы и районы Владивостока пользовались дурной репутацией в 90-е годы, а где лучше не жить сейчас.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Самые опасные районы Владивостока: видеозапись эфира 25.01.2019.

Скачать передачу [mp3, 84.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Ударил кувалдой и поджёг: приморец надолго «загремит на нары» за жестокое убийство
Сразу два циклона обрушатся на Приморье в начале следующей недели
На Приморской трассе вспыхнул и сгорел дотла рейсовый автобус
Приморские полицейские изловили серийного вора, промышлявшего в трёх сёлах края
Во Владивостоке водитель Audi проскочил на красный и врезался в «учебку»
Купальный сезон продолжается в Приморье: под лёд ушёл очередной автомобиль
В Приморье предприниматели-новички смогут открыть дело, не платя госпошлину
С февраля учителя Владивостока начнут получать больше
Прокуратура разберётся, почему в загоревшейся школе был закрыт эвакуационный выход
Олег Кожемяко решил ограничить экспорт приморского дуба-кругляка
Из-за вспышки ящура в Приморье СК возбудил уголовное дело
Сегодня в Приморье, возможно, пойдёт снег
Приморский «Адмирал» оформил третью победу в пяти матчах
«Скорые» УАЗы и ГАЗы закупили для комфортной езды по Приморью
Приморье вслед за липой запретит вывоз дуба
Массовая авария в Приморье: внедорожники «отфутболили» седан
Приморцы всё реже жалуются на угольную пыль в Находке
Отряд кораблей ТОФ встретили во Владивостоке жареными поросятами
Еще одна иномарка стала жертвой древнего озера во Владивостоке
Житель Владивостока рухнул в шахту, выбираясь из застрявшего лифта
Водителя маршрутки во Владивостоке наказали за болтовню