СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-25T03:54:43+03:00

Самые опасные районы Владивостока: аудиозапись эфира 25.01.2019 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня отметим День студента: в том числе, узнаем, где нынешние студенты прячут шпаргалки и на что им хватает стипендии.

В 9:05 в эфир выйдет программа «У нас на районе»: выясним, какие улицы и районы Владивостока пользовались дурной репутацией в 90-е годы, а где лучше не жить сейчас.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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