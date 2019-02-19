СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-19T04:17:47+03:00

Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» вместе с директором инвестиционного агентства Приморского края Дмитрием Ямщиковым подведем итоги прошедшего в Сочи российского инвестиционного форума, обсудим проекты, которые заинтересовали зарубежный бизнес.

Побеседуем также с директором центра реабилитации морских млекопитающих Лорой Белоиван. Она расскажет о нынешней ситуации в бухте средняя, где в нечеловеческих условиях по-прежнему содержатся косатки и белухи.

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