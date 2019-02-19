2019-02-19T04:17:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 19 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

00:00
00:00

Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» вместе с директором инвестиционного агентства Приморского края Дмитрием Ямщиковым подведем итоги прошедшего в Сочи российского инвестиционного форума, обсудим проекты, которые заинтересовали зарубежный бизнес.

Побеседуем также с директором центра реабилитации морских млекопитающих Лорой Белоиван. Она расскажет о нынешней ситуации в бухте средняя, где в нечеловеческих условиях по-прежнему содержатся косатки и белухи.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Скачать передачу [mp3, 82.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Хабаровск готовит документы на передачу Приморью знаменитого тигра Амура
Два владивостокских путепровода ждёт масштабный ремонт
Водителем Volvo, насмерть сбившим молодую маму и её ребенка, мог оказаться сварщик из Владивостока
В Приморье сгоревший мост через Маргаритовку восстановят в ближайшее время
Ещё в трёх районах Приморья власти ввели противопожарный режим
Полиция Владивостока разыскивает Николая Тимченко, подозреваемого в смертельной аварии
Нехарактерный конец февраля ждёт приморцев
В тысячекоечной больнице скончались жертвы страшной аварии
Ветераны Владивостока отправятся почтить память героев-даманцев
Автопреступник из Приморья договорился с судьями и сел на 4 года
Положительные температуры постепенно захватывают Приморье
Во Владивостоке водитель-убийца сбил семью с ребёнком на тротуаре и скрылся
Больничное отделение для безнадёжно больных детей откроют в Приморье
Приморье оплатит онкобольным детям перелёты на лечение
75-летний пенсионер рискнул перебежать дорогу во Владивостоке и поплатился
Жителя Владивостока посадят за таблетки для толстых