Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье»
Эфир 19 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье»
Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» вместе с директором инвестиционного агентства Приморского края Дмитрием Ямщиковым подведем итоги прошедшего в Сочи российского инвестиционного форума, обсудим проекты, которые заинтересовали зарубежный бизнес.
Побеседуем также с директором центра реабилитации морских млекопитающих Лорой Белоиван. Она расскажет о нынешней ситуации в бухте средняя, где в нечеловеческих условиях по-прежнему содержатся косатки и белухи.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Итоги российского инвестиционного форума на радио «Комсомольская правда» - Приморье».