Женская колония и «Народный адвокат» - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»
Эфир 7 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Женская колония и «Народный адвокат» - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»
В программе «Что приморцу ХороШоу» с 8 до 10 часов обсудим последние события вокруг «китовой тюрьмы», резонансную историю с облитым зелёнкой пассажиром такси, услышим поздравления с 8 Марта и оригинальные рецепты блинов. Также ждём в гости сотрудниц единственной в регионе женской колонии.
В 10 часов эфир продолжит программа «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым. Поговорим о проблемах инвесторов - в том числе китайских - в Приморье, случаях вымогательства и уголовного преследования.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Женская колония и «Народный адвокат» - на радио «Комсомольская правда» - Приморье».