СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-07T05:04:38+03:00

Женская колония и «Народный адвокат» - на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

В программе «Что приморцу ХороШоу» с 8 до 10 часов обсудим последние события вокруг «китовой тюрьмы», резонансную историю с облитым зелёнкой пассажиром такси, услышим поздравления с 8 Марта и оригинальные рецепты блинов. Также ждём в гости сотрудниц единственной в регионе женской колонии.

В 10 часов эфир продолжит программа «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым. Поговорим о проблемах инвесторов - в том числе китайских - в Приморье, случаях вымогательства и уголовного преследования.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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