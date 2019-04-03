2019-04-03T04:47:20+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

В чем повезло дальневосточникам?

В чем повезло дальневосточникам?В чем повезло дальневосточникам?

Эфир 3 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

В чем повезло дальневосточникам?

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Ждем сегодня ваших звонков в программу «Что приморцу хороШоу». Поделитесь - в чем вам повезло? Покупаете лотерейный билет? Cчитаете ли себя счастливым? Поводом для обсуждения стала публикация о самых удачливых жителях России.

Также сегодня ждем гостей из технопарка «Русский», с которыми поговорим о поддержке начинающих предпринимателей, развитии велодвижения и о том, что делать с отработанными автомобильными покрышками.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

В чем повезло дальневосточникам?.

Скачать передачу [mp3, 84.7 МБ]
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