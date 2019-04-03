СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-03T04:47:20+03:00

В чем повезло дальневосточникам? 00:00 00:00

Ждем сегодня ваших звонков в программу «Что приморцу хороШоу». Поделитесь - в чем вам повезло? Покупаете лотерейный билет? Cчитаете ли себя счастливым? Поводом для обсуждения стала публикация о самых удачливых жителях России.

Также сегодня ждем гостей из технопарка «Русский», с которыми поговорим о поддержке начинающих предпринимателей, развитии велодвижения и о том, что делать с отработанными автомобильными покрышками.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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