СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-04T07:18:47+03:00

Что делать, если в отношении вас совершили преступление?

Что делать, если в отношении вас совершили преступление? 00:00 00:00

В 10:03 на радио «Комсомольская правда» - Приморье» в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым. Он расскажет, что делать, если в отношении вас совершили преступление, и как действовать в разных ситуациях.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.