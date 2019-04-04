Что делать, если в отношении вас совершили преступление?
Эфир 4 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что делать, если в отношении вас совершили преступление?
В 10:03 на радио «Комсомольская правда» - Приморье» в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым. Он расскажет, что делать, если в отношении вас совершили преступление, и как действовать в разных ситуациях.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что делать, если в отношении вас совершили преступление?.