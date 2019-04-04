2019-04-04T07:18:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что делать, если в отношении вас совершили преступление?

Что делать, если в отношении вас совершили преступление?Что делать, если в отношении вас совершили преступление?

Эфир 4 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что делать, если в отношении вас совершили преступление?

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В 10:03 на радио «Комсомольская правда» - Приморье» в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым. Он расскажет, что делать, если в отношении вас совершили преступление, и как действовать в разных ситуациях.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что делать, если в отношении вас совершили преступление?.

Скачать передачу [mp3, 33.0 МБ]
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